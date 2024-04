Brasilianerin Marta kündigt Rückritt aus Nationalteam an

Die sechsmalige Weltfußballerin Marta hat ihren Rücktritt aus der brasilianischen Nationalmannschaft für das Ende des Jahres angekündigt. Wenn sie zu den Olympischen Spielen fahre, würde sie „jeden Moment genießen. Denn unabhängig davon, ob ich zu den Olympischen Spielen fahre oder nicht, ist dies mein letztes Jahr in der Nationalmannschaft. Ab 2025 gibt es keine Marta mehr in der Nationalmannschaft“, sagte die 38-Jährige CNN Brasi l.

Marta noch ohne WM-Titel

Die WM-Rekordtorschützin (17 Treffer), die mit ihrem Heimatland nie den WM-Titel gewann, will Platz für die nächste Generation machen. "Es kommt ein Moment, in dem man erkennen muss, dass die Zeit gekommen ist. Ich sehe das sehr gelassen, denn ich bin sehr optimistisch, was die Entwicklung der jungen Spielerinnen angeht", sagte Marta, die seit 2017 bei Orlando Pride in den USA unter Vertrag steht.