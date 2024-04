Chelsea schreibt Premier-League-Geschichte

Das Last-Minute-Drama zwischen dem FC Chelsea und Manchester United in der englischen Premier League am Donnerstagabend (4:3) lieferte gleich mehrere denkwürdige Statistiken. Nie zuvor unterlag eine Mannschaft, die so spät noch in Führung gelegen hatte: United war noch mit 3:2 vorne, als die Uhr 99:17 Minuten zeigte.