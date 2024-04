Deutscher Ajax-Torwart Ramaj erleidet Ellbogenbruch

Der frühere deutsche Junioren-Nationaltorwart Diant Ramaj wird seinem Klub Ajax Amsterdam wohl für den Rest der Saison fehlen. Wie der niederländische Rekordmeister am Freitag mitteilte, hat sich der Ex-Frankfurter am Donnerstag beim 1:1 gegen die Go Ahead Eagles einen Ellbogenbruch zugezogen, damit sei die Spielzeit für den 22-Jährigen „höchstwahrscheinlich“ vorbei.