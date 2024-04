Diskriminierende Gesänge gegen McKennie: Juve stößt Ermittlungen an

Juventus Turin hat "diskriminierende Gesänge" gegen den ehemaligen Schalker Fußball-Profi Weston McKennie durch die Fans von Lazio Rom verurteilt und Untersuchungen angestoßen. "Juventus hat das in den sozialen Netzwerken verbreitete Video zur Kenntnis genommen, in welchem aus dem Gästeblock diskriminierende Gesänge gegen Weston McKennie während seiner Auswechslung angestimmt wurden", teilte der Verein am Donnerstagabend mit.