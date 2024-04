Doch kein Klopp-Nachfolger? Amorim weist Gerüchte zurück

Ruben Amorim hat Gerüchte über eine angebliche mündliche Einigung mit dem englischen Fußball-Spitzenklub FC Liverpool entschieden zurückgewiesen. „Ich habe mich nicht mit Liverpool getroffen, es gab kein Interview und erst recht keine Einigung, das ist nicht wahr“, sagte der Coach von Sporting Lissabon, den Medien als Kandidaten mit sehr guter Perspektive, die Nachfolge von Jürgen Klopp in Liverpool anzutreten, ins Spiel gebracht hatten.

Klopp hört zum Saisonende auf. Seit 2015 betreut der frühere Dortmunder Meistertrainer die Reds als Teammanager und peilt in dieser Saison den zweiten Titel in der Liga an.