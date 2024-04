Ex-Nationalspieler George neuer Trainer Nigerias

Der ehemalige Nationalspieler Finidi George (52) ist neuer Trainer der nigerianischen Fußball-Nationalmannschaft. Dies gab der nationale Verband am Montag bekannt. George ist Nachfolger des Portugiesen Jose Peseiro. George soll die „Super Eagles“ in der Qualifikation für die WM 2026 im Juni zu dringend benötigten Siegen gegen Südafrika und Benin führen. Nigeria belegt in der Afrika-Qualifikationsgruppe C derzeit nur den dritten Rang hinter Ruanda und Südafrika.