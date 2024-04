Beim Torjubel beleidigt: Wieder Rassismus-Skandal um einen Real-Star

Erneuter Rassismus-Vorfall in der spanischen Fußball-Liga: Aurelien Tchouameni von Real Madrid ist am Samstag übel beleidigt worden. Der Franzose erzielte den 1:0-Siegtreffer beim RCD Mallorca - bei seinem Torjubel machte ein Zuschauer „rassistische Gesten“, erklärte RCD Mallorca in einem Statement auf der Website. Der spanische Sender Moviestar+ hatte aufgezeichnet, wie ein Mallorca-Fan einen Affen nachahmte.