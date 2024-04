Giroud vor Wechsel nach Los Angeles

Der französische Stürmer Olivier Giroud steht offenbar vor einem Wechsel in die USA. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus dem Umfeld des 37-Jährigen erfuhr, soll er einen Vertrag beim MLS-Klub Los Angeles FC unterschreiben und im Sommer nach Kalifornien wechseln. Der Vertrag soll eine Laufzeit von eineinhalb Jahren haben.

Giroud derzeit bei Milan unter Vertrag

Für Routinier Giroud wäre es die erste Karrierestation außerhalb Europas. Aktuell steht er noch in der Serie A bei der AC Mailand unter Vertrag. Zuvor spielte er in England für den FC Chelsea, den FC Arsenal und in seiner Heimat für den HSC Montpellier.