Keane über Haaland: "Wie ein Viertligaspieler"

"Das Niveau seines Spiels ist so armselig. Nicht nur heute", schimpfte Keane nach dem Topspiel der Premier League zwischen Manchester City und dem FC Arsenal (0:0). "Vor dem Tor ist er der Beste der Welt", meinte Keane, "aber sein allgemeines Spiel ist für solch einen Spieler armselig. Er muss sich da steigern. Er ist fast wie ein Spieler aus der League Two (englische vierte Liga, d.Red.). So sehe ich ihn."