Noch nie so enttäuscht: Liverpool-Coach Klopp lässt tief blicken

Jürgen Klopp will noch keine Bilanz seiner neun Jahre als Teammanager des FC Liverpool ziehen. Dafür sei es zu früh, sagte der 56-Jährige angesichts des offenen Titelrennens in der englischen Premier League.

“Ich bin nicht in der Stimmung, aufzugeben oder die weiße Fahne zu hissen. Daher will ich das noch nicht bewerten“, sagte Klopp am Freitag auf einer Pressekonferenz.