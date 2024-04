ManCity siegt ohne Probleme in Brighton and Hove

Meister Manchester City hat im engen Titelrennen der Premier League zurückgeschlagen und seinen Vorteil gewahrt. Die Skyblues von Teammanager Pep Guardiola siegten am Donnerstagabend souverän mit 4:0 (3:0) bei Brighton & Hove Albion und sprangen auf einen Zähler an Tabellenführer FC Arsenal (77 Punkte) heran - haben aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.