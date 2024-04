Palästinensischer Verband fordert Sanktionen gegen Israel

Der Palästinensische Fußballverband (PFA) fordert von der FIFA Sanktionen gegen den Israelischen Verband (IFA). Wie der Weltverband FIFA am Donnerstag mitteilte, begründet die PFA ihre Forderung mit „angeblichen Verstößen gegen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht während des Krieges in Israel und Gaza“. Die FIFA veröffentlichte zudem den Antrag der PFA, in dem die Vorwürfe detailliert aufgelistet sind.