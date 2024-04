Premiere: Schiedsrichterinnen leiten Serie-A-Spiel

Erstmals in der Geschichte der italienischen Serie A ist ein Fußballspiel von einem Schiedsrichterinnen-Trio geleitet worden. Beim Heimspiel von Meister Inter Mailand gegen den FC Turin (2:0) war am Sonntag die Unparteiische Maria Sole Ferrieri Caputi mit ihren Assistentinnen Francesca Di Monte und Tiziana Trasciatti im Einsatz.

Caputi (33) wurde 2022 als erste Frau in der Serie A als Referee eingesetzt wurde. In dieser Saison leitete sie bislang sieben Partien in der höchsten italienischen Spielklasse.