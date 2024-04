Proteste in Brasiliens Frauenfußball gegen Santos-Coach

Nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung hat die Rückkehr von Trainer Kleiton Lima Proteste im brasilianischen Frauenfußball ausgelöst. Bei mehreren Erstliga-Spielen am Wochenende setzten die Fußballerinnen ein Zeichen, indem sie sich wie bei der Begegnung zwischen Atletico Mineiro und America Mineiro vor Anpfiff mit zugehaltenen Mündern fotografieren ließen.

Zudem drehte sich eine Spielerin mit der Rückennummer 19 beim Teamfoto mit dem Rücken zur Kamera. Denn der frühere Frauen-Nationaltrainer Lima musste im vergangenen September als Coach des FC Santos gehen , nachdem er in 19 anonym verfassten Briefen des Mobbings und sexueller Belästigung beschuldigte worden war.

Der Trainer bestritt die in brasilianischen Medien veröffentlichten Vorwürfe. Anfang April kehrte der 49-Jährige nun zum Verein zurück, da laut Klub keine Beweise für Fehlverhalten vorlagen. Die Kritik an Limas Rückkehr fiel mit einer Initiative der brasilianischen Vereine zusammen, das Schweigen in Fällen von Gewalt gegen Frauen zu brechen.