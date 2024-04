PSG ist heiß! Bestform vor BVB-Kracher

PSG, das seinen Superstar Kylian Mbappe in der ersten Hälfte schonte, liegt in der Tabelle zwölf Punkte vor Verfolger AS Monaco, der am Sonntag (19.00 Uhr) im Rahmen des viertletzten Spieltags noch bei Olympique Lyon gastierte. Die Pariser Tordifferenz vor dem Spiel, das Monaco gewinnen musste, war 29 Tore besser.