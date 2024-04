Real bangt um Bellingham und Mendy

Der spanische Rekordmeister Real Madrid bangt vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei Bayern München am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) um zwei Stammkräfte. Der Ex-Dortmunder Jude Bellingham (Magen-Darm-Grippe) und Ferland Mendy (muskuläre Probleme) fallen für das Ligaspiel bei Real Sociedad am Freitagabend aus. Das teilte der souveräne Tabellenführer am Donnerstag mit.