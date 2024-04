Real mit Arbeitssieg vor Rückspiel bei City

Real Madrid hat die Generalprobe für das mit Spannung erwartete Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Manchester City mit Mühe gewonnen. Die Königlichen siegten am Samstag mit Antonio Rüdiger, aber ohne Toni Kroos in der Startelf mit 1:0 (0:0) bei Pokalfinalist RCD Mallorca. Mit elf Punkten Vorsprung an der Spitze scheint die 36. Meisterschaft nur noch Formsache zu sein.