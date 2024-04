Serie A: Inter weiter klar auf Titelkurs

Inter Mailand marschiert in der Serie A weiter seinem 20. Meistertitel entgegen. Die Nerazzuri gewannen am Montagabend ihr Heimspiel gegen den FC Empoli 2:0 (1:0) und blieben in der Liga zum 24. Mal in Folge ungeschlagen. Seine einzige Niederlage hatte Inter am 27. September gegen Sassuolo kassiert.