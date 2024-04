Serie-A-Spiel nach Zusammenbruch von Ndicka abgebrochen

In der italienischen Fußball-Liga ist die Partie zwischen Udinese Calcio und AS Rom nach einem Zusammenbruch des Ex-Frankfurters Evan Ndicka abgebrochen worden. Der 24-Jährige kollabierte in der 70. Minute und fasste sich an die Brust, auch Rettungskräfte eilten auf das Feld. Italienische Medien berichteten, dass Ndicka einen Herzinfarkt erlitten haben könnte.