Tod mit 24: Erstliga-Fußballer von Autodieben erschossen

Tragödie im südafrikanischen Fußball : Der frühere Nachwuchs-Nationalspieler Luke Fleurs vom Erstligisten Kaizer Chiefs ist in Johannesburg erschossen worden.

Der 24 Jährige kam am Mittwochabend „tragisch ums Leben“, als Unbekannte sein Auto stahlen, teilte sein Verein am Donnerstagvormittag auf X mit. „Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden“, hieß es weiter.