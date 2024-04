Tschechien: Drei Monate Sperre für Ex-Nationaltrainer Rada

Der nationale Fußball-Verband belegte Rada (65), ehemals Profi bei Fortuna Düsseldorf, zudem mit umgerechnet etwa 3200 Euro Strafe. Gegen das vorherige Urteil von acht Monaten Sperre war Rada in Berufung gegangen. Er bestritt eine rassistische Äußerung und merkte am Montag an, die Sperre sei "hart für nur zwei Wörter".