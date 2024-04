USA und Kanada im Finale des SheBelieves Cups

Die Fußballerinnen des Gastgebers USA stehen zum siebten Mal in Folge im Endspiel des SheBelieve Cups. Der Rekordweltmeister drehte im ersten Halbfinale einen Rückstand und bezwang Japan mit 2:1 (1:1). Der Gegner im Kampf um die Trophäe ist am Dienstag Kanada. Die Nordamerikanerinnen gewannen mit 4:2 (1:0, 1:1) im Elfmeterschießen gegen Brasilien um WM-Rekordtorschützin Marta und machten ihren ersten Finaleinzug perfekt.

Gegen Japan ging der Titelverteidiger bereits in der ersten Spielminute durch Kiko Seike in Rückstand. Doch Jaedy Shaw (21.) und ein verwandelter Foulelfmeter von Kapitänin Lindsey Horan (77.) ließen die 50.644 Zuschauer in Atlanta jubeln.