Viererpack: Rekordmann Palmer schließt zu Haaland auf

Dank Rekordjäger Cole Palmer darf der FC Chelsea weiter auf eine Teilnahme am Europapokal hoffen. Der 21 Jahre alte Shootingstar erzielte beim lockeren 6:0 (4:0) gegen den FC Everton gleich vier Treffer und führt die Torjägerliste der englischen Premier League nun gleichauf mit Stürmerstar Erling Haaland an.

Nach dem schnellsten Hattrick (13./18./29.) in der Premier-League-Geschichte der Londoner legte Palmer nach der Pause mit einem Foulelfmeter (64.) nach. Zudem waren Nicolas Jackson (44.) und erstmals für die Blues auch Alfie Gilchrist (90.+1) erfolgreich.

Palmer traf zudem als erster Spieler in sieben aufeinanderfolgenden Premier-League-Spielen an der Stamford Bridge. Erst Anfang April hatte er beim 4:3 gegen Manchester United drei Tore erzielt, davon zwei in der Nachspielzeit.