Wahnsinn in Wembley: United zittert sich ins FA-Cup-Finale

United hatte bis zur 71. Minute dank der Treffer von Scott McTominay (23.), Harry Maguire (45.+1) und Bruno Fernandes (58.) in der britischen Hauptstadt geführt. Doch Coventry, derzeit Achter in der zweitklassigen Championship, schlug durch Ellis Simms (71.), Callum O'Hare (79.) und Haji Wright (90.+5, Handelfmeter) spektakulär zurück. In der Verlängerung erzielte Victor Torp dann in der ersten Minute der Nachspielzeit sogar den vermeintlichen 4:3-Siegtreffer für den großen Außenseiter, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung annulliert. Im Elfmeterschießen versagten Coventry dann die Nerven.