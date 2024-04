Zagreb wirbt um Modric-Rückkehr

Der kroatische Fußball-Rekordmeister Dinamo Zagreb wirbt auf ungewöhnliche Art um die Rückkehr seines größten "Sohnes" Luka Modric. Velimir Zajec, Präsident des Klubs, schaltete eine ganzseitige Anzeige in der spanischen Sporttageszeitung Marca, um Modric zu einem Wechsel von Real Madrid zurück in die Heimat zu bewegen.

Der 38 Jahre alte Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft ist nur noch bis Saisonende an Real gebunden. Zuletzt wurde er mit einem Transfer nach Saudi-Arabien oder in die nordamerikanische MLS in Verbindung gebracht.