Dank Jungstar! Barcelona holt sich Rang zwei zurück

Der FC Barcelona hat im Rennen um die Vizemeisterschaft in Spanien auch dank Jungstar Lamine Yamal wieder die Nase vorn. Die Katalanen setzten sich am 35. und viertletzten Spieltag mit 2:0 (1:0) gegen Real Sociedad San Sebastian durch. Barca zog dadurch mit 76 Punkten wieder an der Überraschungsmannschaft des FC Girona (75) vorbei. Champions-League-Finalist Real Madrid hat den Titel bereits sicher.