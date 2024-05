Boateng wechselt zum Linzer ASK

Der frühere Fußball-Weltmeister Jerome Boateng setzt seine Karriere in Österreich fort. Wie der Linzer ASK am Freitag bekannt gab, unterschrieb der 35-Jährige einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026 bei dem Erstligisten. Nach mehrmonatiger Vereinssuche war der Innenverteidiger zuletzt für US Salernitana in Italien aufgelaufen, im vergangenen Herbst war eine erwogene Rückkehr Boatengs zu seinem Ex-Klub Bayern München nicht zustande gekommen.