Bitteres Wagner-Aus in England!

Einen Tag nach der krachenden Niederlage im Aufstiegsduell bei Leeds United hat sich der englische Zweitligist Norwich City von Teammanager David Wagner getrennt.

Das teilten die „Kanarienvögel“ am Freitagmittag mit. Tags zuvor hatte die Wagner-Elf das Rückspiel im Halbfinale um den Aufstieg in die Premier League 0:4 verloren und somit nach dem 0:0 im Hinspiel das Endspiel in Wembley verpasst.

Wagner seit Januar 2023 in Norwich

Der ehemalige Schalke-Coach war seit Januar 2023 Trainer in Norwich und leitete 75 Spiele. Auch sein Co-Trainer Christoph Bühler muss den Verein verlassen. In den Saisons 2019/20 und 2021/22 spielte der Klub zuletzt in Englands höchster Spielklasse, stieg aber jeweils als Tabellenletzter direkt wieder ab.

Anfang Mai hatte er im SPORT1-Interview noch von seinem holprigen Beginn beim Zweitligisten gesprochen und gleichzeitig vom Aufstieg in die Premier League geträumt .

„Ich schaue positiv zurück. Es war aber am Anfang ganz schön holprig. Damals kam ich zu einem Premier-League-Absteiger, der sofort wieder aufsteigen wollte. Aber in der vergangenen Saison klappte das nicht. Ich kam erst spät im Januar und wir konnten bezüglich Transfers wenig machen. Am Ende wurden wir 13., was für alle nicht zufriedenstellend war. Wir mussten dann einen Transfererlös von 20 bis 25 Millionen Pfund erzielen, das Gehaltsbudget eher senken und trotzdem eine gute Truppe zusammenstellen. Jetzt haben wir die Playoffs erreicht und da ist alles möglich.“

Nach der Niederlage gegen Leeds kann sich der 52-Jährige nun auf neue Aufgaben konzentrieren.

