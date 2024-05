Ex-Frau erhebt schwere Vorwürfe - jetzt reagiert Ex-Leipzig-Star Forsberg

Emil Forsberg hatte sich zum Jahresanfang entschieden, RB Leipzig nach neun Jahren zu verlassen und in die MLS zu den New York Red Bulls zu wechseln. Mit dem Umzug nach Leipzig ließ er aber nicht nur Europa, sondern auch seine Ehefrau Shanga zurück.

Ex-Frau von Forsberg erhebt schwere Vorwürfe

Forsberg über Leipzig: „Habe erreicht, was ich konnte“

Über seinen Abschied aus Leipzig sagte Forsberg: „Ich war lange Zeit in Leipzig und habe dort erreicht, was ich konnte“. Für ihn war es an der Zeit, „den Staffelstab an die Jüngeren weiterzugeben“.