Süper Lig: Punkterekord! Rekordsieger Galatasaray feiert historische Meisterschaft

Galatasaray Istanbul ist türkischer Fußball-Meister! Der Titelverteidiger und Rekordchampion sicherte sich am letzten Spieltag durch ein 3:1 (1:0) bei Konyaspor mit 102 Punkten den Titel vor dem großen Rivalen Fenerbahce Istanbul (99).

Die 24. Meisterschaft war eine historische: Galatasaray stellte mit 102 Punkten einen neuen Punkterekord auf - nie hatte eine Mannschaft zum Saisonende in der Süper Lig mehr Punkte auf dem Konto. Stadtrivale Fenerbahce war der bisherige Rekordhalter (93), zum Titel reichte es trotz verbesserte Rekordmarke (99) jedoch nicht.

Gala holte in 38 Spielen 33 Siege und landete vor Fener, das in der gesamten Saison nur eine Partie verlor und zum Abschluss 6:0 (3:0) gegen Istanbulspor siegte. Die Tore erzielten Edin Dzeko (8.), Sebastian Szymański (15.), Dušan Tadić (35.), Bright Osayi-Samuel (66.), Serdar Dursun (76.) und Joshua King (78.).

Während der Meisterschaftskampf schnell entschieden schien, war der Abstiegskampf an Spannung kaum zu überbieten. Hatayspor sicherte sich durch einen 2:0-Erfolg gegen Rizespor den Klassenerhalt. Konyaspor verweilt trotz der eigenen Niederlage gegen Galatasaray in der Süper Lig, aber auch nur weil Trabzonspor im Parallelspiel in der Schlussviertelstunde Ankaragücü noch besiegte - und dadurch deren Abstieg besiegelte.