Gewaltserie gegen Spieler: Auftakt in Malaysia abgesagt

Der malaysische Erstliga-Klub Selangor FC hat nach einer Reihe von Übergriffen auf Fußball-Spieler seine Teilnahme am Auftaktspiel der Eliteliga des Landes abgesagt. "Nach reiflicher Überlegung und ausführlichen Gesprächen mit verschiedenen Seiten hat der Verein widerwillig beschlossen, nicht anzutreten", teilte der Vizemeister von 2023 mit. Die Partie gegen Champion Johor DT (JDT) war für Freitag angesetzt.

Beim jüngsten Vorfall am Dienstag blieb JDTs ehemaliger malaysischer Kapitän Safiq Rahim unverletzt, nachdem er auf dem Heimweg von einem Training von zwei Angreifern mit einem Hammer bedroht und die Windschutzscheibe seines Autos eingeschlagen worden war.

Mit Ausnahme des abgesagten Auftaktspiels sollen alle Partien der "Super League" wie geplant stattfinden. Der Präsident des malaysischen Fußballverbands, Hamidin Mohamad Amin, wies die Spieler an, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und unter anderem Leibwächter zu engagieren. "So etwas ist in der Geschichte des malaysischen Fußballs noch nicht vorgekommen", sagte Amin.