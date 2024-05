Historisch! Ronaldo stellt neuen Tor-Rekord auf

Nächster Rekord für den Altstar: Portugals Fußball-Ikone Cristiano Ronaldo hat die meisten Tore in einer Spielzeit der Saudi Pro League geschossen. Im letzten Saisonspiel für Al Nassr erzielte Ronaldo am Montag seine Tore 34 und 35.

Noch deutlicher wurde User Exclusive Messi mit sarkastischer Anspielung darauf, dass Ronaldo in seinen bisherigen Spielzeiten in Saudi-Arabien jeweils Zweiter wurde anstatt Meister: „Du folgst auch keine Trophäen, du Trottel!“ Während ACE(fan) anfügte: „Deshalb bist du seit drei Jahren trophäenlos.“

Ronaldo übertrifft Bestmarke

So oder so: Die bisherige Bestmarke für die meisten Tore in einer einzigen Saison hielt der Marokkaner Abderrazak Hamdallah mit 34 Treffern in der Saison 2018/19.