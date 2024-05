Infantino kündigt neues "FIFA"-Videospiel an

Erst im Vorjahr wurde die populäre Fußball-Simulation "FIFA" umbenannt, nun kündigte Gianni Infantino nochmals ein neues Videospiel an. "Wir entwickeln mit neuen Partnern ein neues Spiel", sagte der FIFA-Präsident am Freitag beim Kongress des Weltverbandes in der thailändischen Hauptstadt Bangkok: "Macht euch bereit. Es wird natürlich, wie alles, was wir tun, das Beste sein." Weitere Angaben zum Zeitplan machte der Schweizer nicht.