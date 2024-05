Inter nach nächstem Sieg auf Rekordkurs

Der italienische Meister Inter Mailand hat seine historische Bestmarke in der Serie A weiter im Visier. Mit dem deutschen Verteidiger Yann Bisseck in der Startelf gewann Inter 5:0 (1:0) bei Frosinone Calcio und könnte damit im Saisonendspurt seinen eigenen Punkterekord knacken. In der Saison 2006/07 hatte Inter am Ende als Meister 97 Punkte, in dieser Spielzeit könnten die Mailänder bei 98 Zählern enden.