Juves Pokalsieg von schweren Krawallen überschattet

Die „Alte Dame“ gewann am Mittwoch in Rom das Endspiel gegen Atalanta durch ein Tor von Dusan Vlahovic (4.) mit 1:0, holte die erste „Coppa“ seit 2021 und baute den Status als Rekordsieger in diesem Wettbewerb vor der AS Rom (9) aus. Vor der Arena in Rom wurde ein massives Polizeiaufgebot eingesetzt, um weitere Krawalle zu verhindern.