Mbappe macht seinen Abschied bei PSG offiziell

Monatelang war es ein offenes Geheimnis, nun hat Kylian Mbappe seinen Abschied offiziell gemacht - seinen neuen Klub verriet der Weltmeister von 2018 aber noch nicht. „Ich wollte euch allen mitteilen, dass es mein letztes Jahr bei Paris St. Germain ist. Ich werde meinen Vertrag nicht verlängern. Das Abenteuer wird in ein paar Wochen zu Ende gehen“, sagte der französische Stürmerstar am Freitag in einem knapp vierminütigen Video in den Sozialen Medien. Erwartet wird, dass der pfeilschnelle Torjäger ablösefrei zu Real Madrid wechselt.