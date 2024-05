Mbappe stolz auf Abschied mit Pokal

Nach dem Pokaltriumph war Kylian Mbappé mit sich im Reinen. „Es gibt nichts besseres, als es mit einem Pokal in den Händen zu beenden“, sagte Frankreichs Fußball-Superstar nach dem 2:1 von Paris Saint-Germain am Samstagabend in Lille im Pokalfinale gegen Olympique Lyon. Für die Rekordsieger aus Paris war es bereits der 15. Erfolg.