Medien: Mourinho neuer Trainer bei Fenerbahce

Startrainer Jose Mourinho hat offenbar einen neuen Verein gefunden. Übereinstimmenden türkischen Medienberichten zufolge hat "The Special One" einem Engagement beim Fußball-Vizemeister Fenerbahce Istanbul zur kommenden Saison zugestimmt. Der Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres soll demnach noch am Wochenende unterzeichnet werden, eine Bestätigung des Vereins steht noch aus.