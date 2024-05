Fit für Bayern? Courtois-Comeback am Wochenende geplant

Der belgische Fußball-Nationaltorhüter Thibaut Courtois feiert nach neunmonatiger Verletzungspause sein Comeback im Trikot von Real Madrid. Der 31-Jährige werde am Samstag (16.15 Uhr) gegen den FC Cadiz spielen, sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti am Freitag. Bei einem eigenen Sieg und einem Punktgewinn des FC Girona im Auswärtsspiel beim FC Barcelona können die Königlichen zudem bereits den Titel in der spanischen Liga holen.