Ex-Leipziger schießt ManCity zum Sieg - und Klopps Liverpool aus dem Titelrennen

Am Dienstag müssen Erling Haaland und Co. zum Nachholspiel bei Tottenham Hotspur antreten, am Sonntag steht dann das letzte Saisonspiel gegen West Ham United an. Der FC Liverpool mit dem scheidenden Teammanager Jürgen Klopp hat durch den Sieg von City keine Meisterchance mehr - Klopp beendet seine letzte Saison bei den Reds ohne Titel.