Real und Kroos in der Liga nicht zu stoppen

Weitgehend in Bestbesetzung hat Champions-League-Finalist Real Madrid seine stolzen Serien in Spanien ausgebaut. Zwei Tage nach der großen Meisterparade in der Hauptstadt gewannen die Madrilenen am drittletzten Spieltag 5:0 (3:0) gegen Deportivo Alaves, feierten den neunten Sieg in Folge und blieben zum 30. Mal in Serie seit September ungeschlagen.