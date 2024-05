Schottland: Celtic gewinnt den Pokal und feiert das Double

Vor 51.866 Fans im ausverkauften Hampden Park entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Ein erster Aufreger war ein nicht gegebener Elfmeter für Celtic, als Rangers-Verteidiger Ben Davies den Ball an die Hand bekam. Nach der Pause wurde das Spiel hitziger. Die Rangers jubelten über die vermeintliche Führung durch Abdallah Sima, der Treffer zählte jedoch nicht, weil in der Entstehung ein Foulspiel an Celtic-Keeper Joe Hart vorlag (59.). Am Ende schlug Idah zu.