Sturm Graz holt ÖFB-Cup - Double in Sicht

Ein Eigentor von Leopold Querfeld (50.) und der späte Treffer von Tomi Horvat (81.) brachten Graz vor 30.000 Zuschauern in Klagenfurt den Titel. Zur Pause lag Rapid dank Matthias Seidl (43.) noch in Führung.

Salzburg hat zuletzt zehnmal in Folge die Meisterschaft geholt. Eine längere Serie hat in Europa nach dem Ende der Vorherrschaft von Bayern München in Deutschland nur noch Ludogorez Rasgrad zu bieten. Die Bulgaren stehen kurz vor ihrer 13. Meisterschaft in Folge.