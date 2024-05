Tränen-Abschied von Ex-Bayern-Star

Tränen zum Abschied! Wie Royal Antwerpen FC am Sonntag mitgeteilt hat, gehen Mark van Bommel und der belgische Klub nach zwei Jahren getrennte Wege.

Schon vor dem letzten Meisterschaftsspiel gegen RSC Anderlecht (3:1) wurde der ehemalige Bayern-Kapitän offiziell verabschiedet, insgesamt coachte er Antwerpen in 108 Partien und gewann im vergangenen Jahr die Meisterschaft und den belgischen Pokal.

Van Bommel blickt „stolz“ zurück

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel vergoss der ehemalige Wolfsburg-Trainer Tränen, der Abschied sei für ihn sehr emotional. „Ich sitze hier mit einem sehr stolzen Gefühl. Man sieht nur die Spiele, aber wenn man sieht, was auf dem Trainingsplatz passiert, wie wir jeden Tag miteinander umgehen ... Das macht mich so stolz. Das werde ich vermissen“, erklärte der 47-Jährige.

Antwerpen, das in der laufenden Champions-League-Saison mit dem FC Barcelona, Porto und Schachtjor Donezk in einer Gruppe vertreten war, schloss die Saison auf einem enttäuschenden sechsten Platz ab. Neuer Meister in Belgien wurde der FC Brügge, der sich somit für die Königsklasse qualifizieren konnte.