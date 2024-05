Zum fünften Mal in Folge: Mbappé zum Spieler der Saison gewählt

2018-Weltmeister Kylian Mbappé ist zum fünften Mal in Folge als bester Spieler in der französischen Fußball-Meisterschaft gewählt worden. Der 25-Jährige, der Meister Paris St. Germain am Saisonende mit noch unbekanntem Ziel verlassen wird, erhielt die Auszeichnung der Spielervereinigung UNFP am Montagabend in Paris.