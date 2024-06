Ancelotti: Real will nicht an Klub-WM der FIFA teilnehmen

Laut Trainer Carlo Ancelotti will Champions-League-Sieger Real Madrid nicht an der ersten Ausgabe der neuen Klub-WM des Fußball-Weltverbandes FIFA im kommenden Jahr teilnehmen. Eine Partie der Königlichen sei „20 Millionen wert, und die FIFA will uns diesen Betrag für den gesamten Pokal geben. Negativ“, sagte der 65-Jährige der italienischen Zeitung Il Giornale. Zudem würden auch andere nicht genannte Vereine „die Einladung ablehnen“.