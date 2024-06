"Deutschland-Schreck" Bell nicht mehr Trainer von Südkorea

Bell hatte als aktiver Fußballer sieben Jahre für diverse deutsche Vereine gespielt, zuletzt in der Saison 1988/89 beim damaligen Zweitligisten Mainz.

Der lange auch in Deutschland tätige Engländer Colin Bell ist nicht mehr Trainer von Südkoreas Frauen-Nationalmannschaft. Der nationale Fußball-Verband teilte am Donnerstag nach fast fünf Jahren die Trennung von dem 62-Jährigen mit. Das Team benötige "Veränderungen für einen neuen Sprung nach vorne", hieß es in einer Mitteilung.