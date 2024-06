Deutscher EM-Gegner quält sich zum Sieg gegen Gibraltar

Bereits in der ersten Halbzeit hatten die Schotten das Spiel im EM-Stadion von 2004 an der Algarve dominiert, 20 Schüsse abgegeben, aber nur zweimal aufs Tor der Nummer 203 der Weltrangliste getroffen. Der letzte Sieg zuvor war am 8. September 2023 mit 3:0 auf Zypern gelungen, danach gab es zwei Unentschieden und fünf Niederlagen.

Schottland ist am 14. Juni in München der erste deutsche Gegner in der Gruppe A. Außerdem treffen die Briten am 19. Juni in Köln auf die Schweiz und am 23. Juni in Stuttgart auf Ungarn. Die EM-Generalprobe steigt am Freitag (20.45 Uhr) in Glasgow gegen Finnland.