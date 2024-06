EM: Sagnol siegt mit Georgien - Slowakei souverän

Georgiens Nationaltrainer Willy Sagnol hat mit seiner Mannschaft vor dem EM-Debüt noch einmal Selbstvertrauen getankt. In Montenegro setzte sich das Team um Stürmerstar Chwitscha Kwarazchelia mit 3:1 (2:0) durch. Die Georgier mit dem früheren Bayern-Profi Sagnol an der Seitenlinie nehmen in Deutschland erstmals an einem großen Turnier teil, für das sie sich in den Play-offs im Elfmeterschießen gegen Griechenland qualifiziert hatten.