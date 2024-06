EM-Test: Jurasek und Cerny treffen beim 7:1 für Tschechien

Auch dank der Bundesligaprofis David Jurasek und Vaclav Cerny hat Tschechien in seinem vorletzten EM- Test den vierten Sieg in Folge eingefahren. Beim klaren 7:1 (2:0) gegen Malta erzielte der Hoffenheimer Jurasek (47.) das erste, der eingewechselte Wolfsburger Cerny (89.) das sechte Länderspieltor seiner Karriere.

Torhüter Matej Kovar vom deutschen Meister Bayer Leverkusen wurde in seinem erst zweiten Länderspiel einzig von Paul Mbong (59.) überwunden. Die Leverkusener Patrik Schick und Adam Hlozek kamen nicht zum Einsatz.

Für die weiteren Treffer in Grödig/Österreich sorgten Antonin Barak per Handelfmeter (6.), Mojmir Chytil (44./57.), Ondrej Lingr (71.) und Matej Jurasek (85.).

Die EM-Generalprobe des Halbfinalisten von 2004 folgt am Montag in Hradec Kralove gegen Nordmazedonien. Bei der Endrunde in Deutschland geht es gegen Portugal (18. Juni), Georgien (22. Juni) und die Türkei (26. Juni).